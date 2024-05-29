Мерзликин без жены, одинокая Нинидзе и сияющая Ребенок на презентации фестиваля «КиноБраво»

Знаменитости посетили светское мероприятие в центре Москвы. Юрий и Владимир Киселевы, Елена Север, Андрей Мерзликин, Марко Мюллер Пресс-служба29 мая в отеле Four Seasons Moscow состоялась презентация Международного фестиваля «КиноБраво», который пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и большом Сочи.