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Мерзликин без жены, одинокая Нинидзе и сияющая Ребенок на презентации фестиваля «КиноБраво»

Мерзликин без жены, одинокая Нинидзе и сияющая Ребенок на презентации фестиваля «КиноБраво»

Знаменитости посетили светское мероприятие в центре Москвы. Юрий и Владимир Киселевы, Елена Север, Андрей Мерзликин, Марко Мюллер Пресс-служба29 мая в отеле Four Seasons Moscow состоялась презентация Международного фестиваля «КиноБраво», который пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и большом Сочи.

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