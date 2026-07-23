БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленский всё агрессивнее провоцирует Белоруссию. Что ждать дальше?

Зеленский всё агрессивнее провоцирует Белоруссию. Что ждать дальше?

Кирилл ОЗИМКО После начала СВО отношения между Белоруссией и Украиной складывались неоднозначно. С одной стороны, киевский режим в феврале 2022 года объявил Минск «соучастником агрессии», ссылаясь на то, что Белоруссия предоставила свою территорию для российских военных, а также является военным и политическим союзником Москвы.

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