Зеленский всё агрессивнее провоцирует Белоруссию. Что ждать дальше?

Кирилл ОЗИМКО После начала СВО отношения между Белоруссией и Украиной складывались неоднозначно. С одной стороны, киевский режим в феврале 2022 года объявил Минск «соучастником агрессии», ссылаясь на то, что Белоруссия предоставила свою территорию для российских военных, а также является военным и политическим союзником Москвы.