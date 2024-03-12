Какие цифры опасны, а какие удачны для привлечения денег, согласно нумерологии Алёна ЮрьеваНумерология, как древняя наука о числах и их энергетической силе, давно привлекает внимание людей, стремящихся улучшить различные аспекты своей жизни.
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