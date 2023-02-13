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Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс признан MVP Супербоула

Квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула LVII. В финале чемпионата НФЛ «Канзас-Сити» одолел «Филадельфию Иглз» (38:35).

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