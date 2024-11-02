Что есть Искусственный Интеллект с точки зрения права

﻿﻿Что такое искусственный интеллект с юридической точки зрения? В чем опасность говорить о субъективности искусственного интеллекта и перекладывать ответственность за результаты работы машины с разработчика и владельца устройства на неодушевленный предмет? Это и многое другое обсуждается с профессиональным мнением эксперта, который не понаслышке знаком с искусственным интеллектом.