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Как сложились судьбы актрис легендарного фильма «Девчата»

Как сложились судьбы актрис легендарного фильма «Девчата»

Легендарная советская комедия «Девчата» вышла на экраны в 1962 году. Фильм, снятый по мотивам повести Бориса Бедного, сразу полюбился публике и до сих пор остается одним из народных фильмов-фаворитов о любви и взаимоотношениях.

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