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Дочь Руслана Байсарова Камилла: светская львица, чья мать пропала без вести

Камилле Байсаровой было три года, когда в доме появилась другая женщина. Старшая дочь чеченского предпринимателя Руслана Байсарова поначалу знала один голос — голос матери, бывшей фотомодели Татьяны Ковтуновой.

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