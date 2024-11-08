Глава Bybit рассказала о причинах успеха криптобиржи на мировой арене

Главный операционный директор криптобиржи Bybit, Хелен Лью, поделилась своей историей пути в криптоиндустрию, отметив, что пришла в эту сферу в 2020 году с опытом работы в сфере HR, но без глубокого понимания Web3.
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