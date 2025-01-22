ТЮЗ прокомментировал отмену спектакля, прожившего на тверской сцене почти 10 лет

В начале января в Тверском театре юного зрителя состоялся последний показ спектакля «Пустота» (18+). В пресс-службе театра объяснили, почему зрителям больше не покажут постановку, прожившую на сцене ТЮЗа почти 10 лет: – К сожалению, любая история имеет своё начало и свой конец… Почти 10 лет спектакль шёл на сцене с неизменным аншлагом, он побывал на фестивалях в разных городах и странах, получил пять номинаций Национальной премии «Золотая маска».