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ТЮЗ прокомментировал отмену спектакля, прожившего на тверской сцене почти 10 лет

ТЮЗ прокомментировал отмену спектакля, прожившего на тверской сцене почти 10 лет

В начале января в Тверском театре юного зрителя состоялся последний показ спектакля «Пустота» (18+). В пресс-службе театра объяснили, почему зрителям больше не покажут постановку, прожившую на сцене ТЮЗа почти 10 лет: – К сожалению, любая история имеет своё начало и свой конец… Почти 10 лет спектакль шёл на сцене с неизменным аншлагом, он побывал на фестивалях в разных городах и странах, получил пять номинаций Национальной премии «Золотая маска».

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