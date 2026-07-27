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«Партий много, а Родина одна»: как Госдума VIII созыва завершила пятилетнюю работу

Госдума VIII созыва завершила пятилетнюю работу, приняв почти три тысячи федеральных законов, касающихся социальной поддержки, СВО, миграционной политики, борьбы с мошенничеством и безопасности государства.

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