«Партий много, а Родина одна»: как Госдума VIII созыва завершила пятилетнюю работу

Госдума VIII созыва завершила пятилетнюю работу, приняв почти три тысячи федеральных законов, касающихся социальной поддержки, СВО, миграционной политики, борьбы с мошенничеством и безопасности государства.
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