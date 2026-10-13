Минувшие выходные прошли в окружении новостного фона недовольства Трампа Зеленским, требованием начать выборы и угрозами в адрес Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- - Правительство В...
- А король-то голый!
- ВС А король-то голый!
Очень много говорится о поставляемых пиндосами разведданных для их дронов. Не думаю, что эти данные являются основным источником для Салорейха и их атак. Каждый божий день появляются сообщения в СМИ и сетях, то там, то здесь повязали очередных пособников укронацистов из числа наших граждан и перебравшихся к нам грамодян. Думаю основной массив данных с координатами наших объектов поступает в 404 именно от этих уродов.
Нужно господ, которые причастны к размещению ЗВР там, обуть, одеть в одежду цвета хаки, вручить им всем поимённо личное оружие и пустить на острие атаки на "склады" где храняться спрятанные от России российские деньги, и чтобы они всё вернули домой, а за одно за моральный ущерб и их финансовое барахло всё прихватили, чтобы им не повадно было!
Когда говорят о ЗВР замороженных на Западе, мне хочется спросить, а наХ нам их грёбанный "холодильник" нужен был???? У нас что, "подвала" не нашлось чтобы туда сложить на сохранение? Это как же так! Столько добра продали, а денежки не взяли??? А кто будет отвечать??? И все господа аффилированных структур как-то и по сей день работают, ещё наверно и за бугор ездят отдыхать???