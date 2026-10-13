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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Путин ответил. Зеленский не понял": "Реализация плана Б" – мощнейшая бомбардировка началась

"Путин ответил. Зеленский не понял": "Реализация плана Б" – мощнейшая бомбардировка началась

Минувшие выходные прошли в окружении новостного фона недовольства Трампа Зеленским, требованием начать выборы и угрозами в адрес Киева.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай Герасименко
Николай Герасименко

Очень много говорится о поставляемых пиндосами разведданных для их дронов. Не думаю, что эти данные являются основным источником для Салорейха и их атак. Каждый божий день появляются сообщения в СМИ и сетях, то там, то здесь повязали очередных пособников укронацистов из числа наших граждан и перебравшихся к нам грамодян. Думаю основной массив данных с координатами наших объектов поступает в 404 именно от этих уродов.

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Нужно господ, которые причастны к размещению ЗВР там, обуть, одеть в одежду цвета хаки, вручить им всем поимённо личное оружие и пустить на острие атаки на "склады" где храняться спрятанные от России российские деньги, и чтобы они всё вернули домой, а за одно за моральный ущерб и их финансовое барахло всё прихватили, чтобы им не повадно было!

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаковизменено

Когда говорят о ЗВР замороженных на Западе, мне хочется спросить, а наХ нам их грёбанный "холодильник" нужен был???? У нас что, "подвала" не нашлось чтобы туда сложить на сохранение? Это как же так! Столько добра продали, а денежки не взяли??? А кто будет отвечать??? И все господа аффилированных структур как-то и по сей день работают, ещё наверно и за бугор ездят отдыхать???