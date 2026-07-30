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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лига Ставок» стала беттинг-партнером баскетбольного «Зенита»

«Лига Ставок» и БК «Зенит» объявили о начале сотрудничества. Подписание договора произошло в «Доме Спорта» не Невском.

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