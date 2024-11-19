Тренер Сирии перед матчем с Россией: «Будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником. Понимаем, что игра будет довольно жесткой» 

Игра пройдет сегодня в Волгограде. – Не испугали ли вас 11:0 против сборной Брунея? – Мы не очень фокусируемся на результатах товарищеских матчей, мы смотрим на то, как играет команда и на то, что мы можем сделать в нашей игре.
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