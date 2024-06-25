В Омской области ребенок погиб под упавшим от ветра деревом. Трагедия произошла вчера в лесу у деревни Шипицыно Большереченского района.
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В Омской области ребенок погиб под упавшим от ветра деревом. Трагедия произошла вчера в лесу у деревни Шипицыно Большереченского района.