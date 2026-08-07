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ТАСС

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В Реутове девушка по указанию мошенников подожгла квартиру

В Реутове девушка по указанию мошенников подожгла квартиру

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, которые похитили деньги и потом убедили свою жертву поджечь квартиру, сообщив, что там находятся устройства слежки для передачи информации ВСУ.

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