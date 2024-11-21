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Вынесен приговор за хищение более 300 млн при исполнении гособоронзаказа

Вынесен приговор за хищение более 300 млн при исполнении гособоронзаказа

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Генеральным директорам коммерческих организаций Вячеславу Шустову, Константину Савостьянову и Сергею Белову вынесен приговор за хищение более 300 млн рублей при исполнении гособоронзаказа, сообщили в Следственном комитете России.

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Комментарии
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Константин Самарин
Хм... провернуть такие аферы без соучастия заказчика просто невозможно. Почему-же не упоминаются представители МО, замешанные в этом деле? Почему под суд не попали военные?
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