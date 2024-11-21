Вынесен приговор за хищение более 300 млн при исполнении гособоронзаказа

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Генеральным директорам коммерческих организаций Вячеславу Шустову, Константину Савостьянову и Сергею Белову вынесен приговор за хищение более 300 млн рублей при исполнении гособоронзаказа, сообщили в Следственном комитете России.
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