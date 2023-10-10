Эксперт Шаповалов отметил большой шанс открытия второго фронта против Израиля

Кандидат исторических наук, директор Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в интервью «Звезде» о предпосылках для открытия второго фронта против Израиля, шансах его появлеия и как другие мусульманские страны реагируют на конфликт Палестины с Израилем.