Эксперт Шаповалов отметил большой шанс открытия второго фронта против Израиля

Кандидат исторических наук, директор Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в интервью «Звезде» о предпосылках для открытия второго фронта против Израиля, шансах его появлеия и как другие мусульманские страны реагируют на конфликт Палестины с Израилем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии