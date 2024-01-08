Трех офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на пять миллиардов рублей

Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков работают в управлении ведомства по борьбе с коррупциейСледственный комитет расследует уголовное дело в отношении офицеров «М» ФСБ Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова, их обвиняют в получении взяток на сумму более пяти миллиардов рублей.