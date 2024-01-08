Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Хорошо работали, блин.Трех офицеров ФСБ...
  • Juri
    в сизо надо отпиздеть хорошенько,затем 25 лет строить дороги на Севере.В Челябинске арес...
  • Олег Тимофеев
    Считай сделал всю себе жизнь.В Челябинске арес...

Трех офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на пять миллиардов рублей

Трех офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на пять миллиардов рублей

Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков работают в управлении ведомства по борьбе с коррупциейСледственный комитет расследует уголовное дело в отношении офицеров «М» ФСБ Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова, их обвиняют в получении взяток на сумму более пяти миллиардов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТН
Татьяна Новикова
Хорошо работали, блин.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх