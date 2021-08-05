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Морские пехотинцы Северного флота выполнили задачи противодесантной обороны в рамках командно-штабной тренировки

Морские пехотинцы Северного флота выполнили задачи противодесантной обороны в рамках командно-штабной тренировки

На одном из полигонов полуострова Средний в Мурманской области морские пехотинцы Северного флота провели учение по отражению наступления сил уловного противника с морских десантноопасных направлений.

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