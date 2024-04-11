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Определена судьба севшего в пшеничном поле самолёта "Уральских авиалиний"

Определена судьба севшего в пшеничном поле самолёта "Уральских авиалиний"

Про то, чтобы оставить самолёт в качестве экспоната в новосибирском поле, речи пока не идёт.Авиакомпания "Уральские авиалинии" определилась с дальнейшей судьбой самолёта Airbus A320, который с осени 2023 года стоит в пшеничном поле в Новосибирской области.

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