Анапа будет встречать гостей в бархатном сезоне до 30 сентября

Анапа будет встречать гостей в бархатном сезоне до 30 сентябряОфициально купальный сезон в Анапе продлится до 30 сентября, а здравницам, которые уже закончили оздоровительную кампанию, надлежит демонтировать оборудование и обеспечить порядок на закрепленных пляжных территориях.