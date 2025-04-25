В квартирах призвали установить индивидуальные теплорегуляторы

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил устанавливать в квартирах индивидуальные тепловые пункты, которые будут регулировать температуру для решения проблемы чрезмерного отопления при теплой погоде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии