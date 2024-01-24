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Максим Галкин* заявил о готовящемся убийстве, которое хотят обставить как несчастный случай

Максим Галкин* заявил о готовящемся убийстве, которое хотят обставить как несчастный случай

Интересная жизнь с Vera Star В прошлом году в сети появилось сообщение о том, что комика Максима Галкина* жестоко избили в Юрмале неизвестные, после чего он в тяжелейшем состоянии был доставлен в больницу.

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Комментарии
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Константин Самарин
Геронтоману нужен хайп, вот и завонял про покушение.
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1 час.
Л
Леонид -
И кто об это руки марать будет. Оно само в своем дерьме щахлебнется
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1 час.
Евгений Луговцев
Если только толстым хреном порвут
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1 час.

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