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Агент Тюкавина: «Что-то притихли хейтеры. Костя – лучший нападающий в РПЛ. Свои 15 голов забьет. А если партнеры не будут жадничать, то и больше 15»

Алексей Сафонов, агент нападающего « Динамо » Константина Тюкавина , дал комментарий касательно игры форварда.

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