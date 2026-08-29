Дети гетто и их мечты: Шокирующие кадры из Требишова

Фотографии могут рассказать истории, которые словами передать сложно. Мануэла Федерл, талантливый фотограф, запечатлела жизнь цыганского гетто в Словакии, показав мир, полный контрастов, эмоций и скрытой красоты.
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