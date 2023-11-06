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Дороже 150 долларов за баррель: аналитики прогнозируют скачок цен на нефть

Дороже 150 долларов за баррель: аналитики прогнозируют скачок цен на нефть

Дороже 150 долларов за баррель: аналитики прогнозируют скачок цен на нефть Наталья МарковаАналитики вновь заговорили о возможности роста цен на нефть на фоне обострения ближневосточного конфликта.

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