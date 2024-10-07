В Черниговской области приостановили производство дронов для ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приостановили из-за диверсии пророссийского сопротивления в Черниговской области.
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