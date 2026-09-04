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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» показало форму для Кубка Первых: «Каждая деталь: лого, шрифт, дизайн – это наша история. Чемпионская история, которую мы хотим продолжать!»

«Динамо» презентовало форму для участия в матчах Кубка Первых. Кубок Первых – сезонный турнир среди старейших российских клубов в рамках чемпионата КХЛ .

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