“Манчестер Сити” укрепляет свои позиции в Премьер-лиге, достигнув 20-матчевой беспроигрышной серии

Накануне футбольный клуб “Манчестер Сити” продемонстрировал мастерство, увеличив свою беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 20 матчей после разгромной победы над “Вулверхэмптоном” со счетом 5:1.
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