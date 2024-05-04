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“Манчестер Сити” укрепляет свои позиции в Премьер-лиге, достигнув 20-матчевой беспроигрышной серии

“Манчестер Сити” укрепляет свои позиции в Премьер-лиге, достигнув 20-матчевой беспроигрышной серии

Накануне футбольный клуб “Манчестер Сити” продемонстрировал мастерство, увеличив свою беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 20 матчей после разгромной победы над “Вулверхэмптоном” со счетом 5:1.

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