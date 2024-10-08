НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Вера о «Химках»: «Сейчас у нас неприятная ситуация. Очень нужна победа, чтобы дела вновь пошли в гору. Уверен, все будет хорошо»

Команда не побеждает 12 матчей подряд – 7 поражений и 5 ничьих. Подмосковный клуб находится на 13-м месте в Мир РПЛ с 8 очками в 11 матчах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх