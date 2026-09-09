Группа журналистов пропала без вести у извергающегося вулкана в Индонезии

В Индонезии группа журналистов перестала выходить на связь. Представители СМИ поехали к вулкану Анак-Кракатау снимать извержение.
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