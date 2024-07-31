Астраханские фермеры передали для бойцов СВО пять тонн овощей и арбузов

Сельхозпроизводители из Енотаевского района присоединились к сбору гуманитарной помощи для участников СВО и отправили на фронт 5 тонн овощебахчевой продукции: три тонны арбузов и по тонне томатов и картофеля.
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