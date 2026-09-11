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На пути к универсальности: Украина представила ЗРК «Шершень»

На пути к универсальности: Украина представила ЗРК «Шершень»

Украина представила на выставке MSPO в Польше новый ЗРК «Шершень», способный, как утверждается, работать с разнообразными типами ракет класса «воздух-воздух».

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