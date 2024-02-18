Битва за Арктику: как Крым помогает строить ледокольный флот России

Борьба Запада с Россией не ограничивается театром боевых действий на Украине. Сейчас одной из точек напряжения стремительно становится Арктика – там происходит резкое таяние ледников, и, по данным ученых, за последние 30 лет арктический морской лёд уже сократился примерно на 10%.