Путин и Эрдоган приняли совместное заявление

СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.