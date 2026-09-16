Цикл программ «Моим оружием было искусство» стартует в Музее Победы 18 сентября

Музей Победы 18 сентября, в пятницу, откроет цикл программ «Моим оружием было искусство». Он расскажет о фронтовиках, выбравших после войны творческий путь: поэтах, композиторах, художниках, кинооператорах, а также об артистах фронтовых бригад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Российскими батар...
- Собянин: Продолжи...
- СТ Сотрудники ГКУ «М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым