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МОСИНФОРМ

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Цикл программ «Моим оружием было искусство» стартует в Музее Победы 18 сентября

Цикл программ «Моим оружием было искусство» стартует в Музее Победы 18 сентября

Музей Победы 18 сентября, в пятницу, откроет цикл программ «Моим оружием было искусство». Он расскажет о фронтовиках, выбравших после войны творческий путь: поэтах, композиторах, художниках, кинооператорах, а также об артистах фронтовых бригад.

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