Цикл программ «Моим оружием было искусство» стартует в Музее Победы 18 сентября

Музей Победы 18 сентября, в пятницу, откроет цикл программ «Моим оружием было искусство». Он расскажет о фронтовиках, выбравших после войны творческий путь: поэтах, композиторах, художниках, кинооператорах, а также об артистах фронтовых бригад.