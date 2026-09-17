Кабмин Украины заложил в проект бюджета 2027 года нереалистичные оборонные расходы

Почему 27 млрд долларов нехватки на оборону не учтены в проекте бюджета на 2027 год? Насколько 7,271 трлн гривен расходов меньше реальных потребностей? Как 3,762 трлн гривен на Министерство обороны соотносятся с дырой в 27 млрд долларов? И что нужно сделать для ускорения завершения боевых действий, чтобы бюджет не рухнул? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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