Кабмин Украины заложил в проект бюджета 2027 года нереалистичные оборонные расходы

Почему 27 млрд долларов нехватки на оборону не учтены в проекте бюджета на 2027 год? Насколько 7,271 трлн гривен расходов меньше реальных потребностей? Как 3,762 трлн гривен на Министерство обороны соотносятся с дырой в 27 млрд долларов? И что нужно сделать для ускорения завершения боевых действий, чтобы бюджет не рухнул? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.