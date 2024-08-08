На Украине объявлена воздушная тревога

На Украине в пяти областях объявлена воздушная тревога. Речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также о подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.