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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов прервал серию из 4 матчей без очков – 0+2 с «Калгари». У него 4+4 в 19 играх сезона при «минус 8»

Форвард «Далласа» выступил ассистентом при двух шайбах Уайтта Джонстона в игре регулярного чемпионата с «Флэймс» (4:7).

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