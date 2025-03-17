Мужчина ночью проник в чужой дом и начал массировать ноги незнакомой спящей женщине

В США мужчина проник ночью в чужой дом и стал трогать спящую женщину. Об этом пишет Fox 13 News. Жительница города Пальметто, штат Флорида, 2 марта проснулась около пяти утра из-за того, что незнакомый мужчина начал массировать ее ногу.
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