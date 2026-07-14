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Русская весна

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Крупнейшие банки Европы подали иски к Linde из-за санкций против России

Крупнейшие банки Европы подали иски к Linde из-за санкций против России

Крупнейшие банки Европы, в том числе немецкий Deutsche Bank и итальянский UniCredit, подали иски в суд на немецкую инжиниринговую компании Linde с намерением добиться взыскания убытков, вызванных санкциями против России, сообщает газета Financial Times.

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