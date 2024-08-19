Запрет на возврат нижнего белья и лекарств после покупки на рынках

Согласно предложению Совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты, некоторые товары, которые могут повлиять на здоровье человека, такие как нижнее белье и лекарства, должны быть исключены из списка товаров, подлежащих возврату, после покупки на торговых площадках.