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Никита Ефремов рассказал о степени родства с Евгенией Добровольской

Никита Ефремов рассказал о степени родства с Евгенией Добровольской

Российский актер Никита Ефремов в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) почтил память народной артистки России Евгении Добровольской.

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