НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

10 домов в Курском приграничье уже признали непригодными для жизни

10 домов в Курском приграничье уже признали непригодными для жизни

Это первые результаты работы комиссии по оценке степени разрушения жилплощади курян. Она посетила уже 10 населенных пунктов в 3 районах, в будущем Министерство обороны РФ дополнит список территорий, подлежащих обследованию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх