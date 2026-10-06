Первый устав Военно-морского флота России

Первое издание (1720 г.)В 1714 году русский флот разгромил шведов при Гангуте. Это была первая крупная морская победа России.
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