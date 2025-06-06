MIRROR´S EDGE CATALYST XBOX ONE|XS КЛЮЧ МГНОВЕННАЯ ДОСТАВКА ЛИЦЕНЗИОННОГО КЛЮЧА – ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ✅ ОПЛАТИЛ – АКТИВИРОВАЛ – ИГРАЙ ✅ МОЖНО ИГРАТЬ НА: XBOX SERIES X|S + XBOX ONE ТИП ТОВАРА – ИГРА После покупки вы получите КЛЮЧ вместе С РЕГИОНОМ активации Активация происходит НА ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ – с РЕГИОНОМ и IP КЛЮЧА ИГРА/DLC навсегда остается внутри вашего аккаунта Microsoft После активации игры/dlc вы можете загрузить в любом доступном регионе со всеми доступными языками УСЛУГА АКТИВАЦИИ КЛЮЧЕЙ (в любом регионе) нашими менеджерами – https://irongames.