В России появились по-настоящему серьёзные подвижки в деле борьбы с нелегальной миграцией. К примеру, громкие уголовные дела.
Ультиматум мигрантам поставили русские мужики. В "высоких кабинетах" власти пытаются бунтовать?
Комментарии
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Аудрюс
Прав автор, что одному носителю погон не под силу организовать выдачу такое количество паспартов! Ну пять, пускай десять... И то проблематично! А тысячу!!! Это уже сговор от паспортистки и, как минимум, до зам начальника, а то и до начальника, МВД крупного города!
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17 мин.
Людмила Свириденко
Одного арестовали, двух отпустили. Такая им вот политика, нужная, миграционная. Когда у тебя СВО нам внешнем фронте - это нормально, а вот, когда у тебя СВО внутри страны...
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13 мин.
Юрий Ковалев
Это не статья а пустой трёп .
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5 мин.
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