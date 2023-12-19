Ультиматум мигрантам поставили русские мужики. В "высоких кабинетах" власти пытаются бунтовать?

Аудрюс

Прав автор, что одному носителю погон не под силу организовать выдачу такое количество паспартов! Ну пять, пускай десять... И то проблематично! А тысячу!!! Это уже сговор от паспортистки и, как минимум, до зам начальника, а то и до начальника, МВД крупного города!