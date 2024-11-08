В Омске еще один пассажирский автобус упал в канаву на Красном Пути. Это уже второе аналогичное происшествие в этом районе за последнее время.
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В Омске еще один пассажирский автобус упал в канаву на Красном Пути. Это уже второе аналогичное происшествие в этом районе за последнее время.