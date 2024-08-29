20-летний петербуржец умер после удаления миндалин в частной клинике Как стало известно Мойке78, трагическое происшествие случилось вечером 28 августа на Дунайском проспекте.
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20-летний петербуржец умер после удаления миндалин в частной клинике Как стало известно Мойке78, трагическое происшествие случилось вечером 28 августа на Дунайском проспекте.