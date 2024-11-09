❗️Ученики 3-г класса школы №56 посетили музей «Память Чернобыля». 🙏Руководитель музея Геннадий Николаевич Быстраков провел для детей познавательную беседу, рассказав о трагедии на АЭС.
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❗️Ученики 3-г класса школы №56 посетили музей «Память Чернобыля». 🙏Руководитель музея Геннадий Николаевич Быстраков провел для детей познавательную беседу, рассказав о трагедии на АЭС.
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